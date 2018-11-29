Японец Ханю пропустит финал Гран-при из-за травмы

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Японский фигурист Юдзуру Ханю не сможет принять участие в финале Гран-при в Канаде, сообщает ТАСС.

Как говорится в заявлении Федерации конькобежного спорта Японии, 23-летний спортсмен не успеет до соревнований восстановиться после травмы, полученной 17 ноября во время тренировки на этапе Гран-при в Москве. Врачи рекомендовали Ханю отказаться от участия в турнире и продолжить реабилитацию.

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Двукратный олимпийский чемпион напрямую пробился в финал Гран-при, одержав победы на турнирах в Финляндии и России.

Вместо Ханю на соревнованиях выступит представитель Канады Киган Мессинг.

Финал Гран-при пройдет с 6 по 8 декабря в Ванкувере.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко поддержал получившего травму Ханю.