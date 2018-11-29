Хабиб Нурмагомедов посетил игру «ПСЖ» — «Ливерпуль» и угадал точный счет матча
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов посетил матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпулем», сообщает «Советский спорт».
«Я впервые в Париже и нахожусь в предвкушении матча. Знаю, что для «ПСЖ» это очень важная игра. «Ливерпуль» — очень трудный соперник, находящийся в хорошей форме. Будет очень хороший матч. Мой прогноз — 2:1. «ПСЖ» должен победить «Ливерпуль», — сказал Хабиб в интервью пресс-службе парижан.
Встреча между «ПСЖ» и «Ливерпулем», прошедшая в Париже, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева высмеяла нападающего «ПСЖ» Неймара после матча Лиги чемпионов.
Bien vu @TeamKhabib �� pic.twitter.com/l18KoM2uoP— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 28 ноября 2018 г.