Общество

В центре Москвы вновь появилась «Миусская дюна»

Жители Москвы рассказали о триумфальном возвращении «Миусской дюны»
Андрей Лисицын/Анна Хмелевская

Из-за мощного снегопада в центре столицы во второй раз за 2026 год образовалась «Миусская дюна» — большой сугроб на одноименной площади, куда коммунальщики специально свозят снег. Об этом «Газете.Ru» рассказали жители Москвы Андрей Лисицын и Анна Хмелевская.

«Сегодня свершилось триумфальное возвращение Миусской Дюны. Около 13.00 дня мы заметили, что на Миусскую площадь был организован массовый вывоз снега и постепенно начала образовываться «Миусская дюна». Так как мы профессионально занимаемся фотосъемкой мы решили сделать фотографии данного события», — сказал Лисицын.

Впервые «Миусская дюна» появилась в Москве в 2018 году. В особо снежные зимы коммунальные службы специально перекрывают проезжую часть между Миусской площадью и улицей Александра Невского и свозят туда снег с окрестных улиц.

До нынешней зимы снежной горы на Миусской площади не было пять лет. Впервые в 2026 году гора образовалась в начале января. Местные жители приходили кататься с нее и поиграть в снежки. 14 января москвичи устроили на сугробе импровизированный концерт, который спустя полчаса после начала разогнали сотрудники полиции.

Ранее синоптик спрогнозировала снегопад в Москве в ночь на 28 января.
 
