Учебники по истории России завершат упоминанием о переговорах на Аляске

Учебники новейшей истории России решили завершить упоминанием встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Учебные пособия для старших классов, где будет упоминаться встреча лидеров России и Соединенных Штатов, будут напечатаны уже в 2026 году. Составители пособий также следят за событиями вокруг Гренландии, однако пока не готовы включать их в новый курс всеобщей истории, ожидают завершения по этому вопросу, говорится в сообщении.

«Современная история всегда сложна. Некоторые вещи, факты еще не устоялись, нам нужно их осознать, понять, провести их анализ», — сказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

