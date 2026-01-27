Бывший «зять» Шойгу станет отцом во второй раз

Фитнес-блогер Алексей Столяров сообщил в Telegram-канале о беременности жены Веры Бондаревой.

Бондарева находится на четвертом месяце беременности. Девушка призналась, что на все последние праздники загадывала стать мамой.

«1+1=3. Все только начинается. Вера, ты невероятная», — заявил фитнес-блогер.

Столяров состоял в отношениях с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. В их союзе родилась дочь Милана. Блогер в интервью для YouTube-шоу «вМесте» признавался, что стал дружнее с экс-возлюбленной после расставания. По словам бизнесмена, он не надеялся сохранить с матерью ребенка хорошие отношения. Спортсмен не верил, что после разрыва люди могут спокойно продолжать общаться и работать вместе, но Шойгу доказала ему обратное.

В декабре 2025-го Алексей Столяров расписался со своей возлюбленной, чемпионкой по бальным танцам Верой Бондаревой, в присутствии дочери от Ксении Шойгу. Жена спортсмена держала четырехлетнюю Милану за руку, когда они втроем появились перед гостями.

Ранее стали известны детали нового романа Елены Степаненко.