Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Культура

Бывший «зять» Шойгу станет отцом во второй раз

Фитнес-блогер Алексей Столяров объявил о беременности жены
Кадр из видео/Telegram-канал «Алексей Столяров блогер»

Фитнес-блогер Алексей Столяров сообщил в Telegram-канале о беременности жены Веры Бондаревой.

Бондарева находится на четвертом месяце беременности. Девушка призналась, что на все последние праздники загадывала стать мамой.

«1+1=3. Все только начинается. Вера, ты невероятная», — заявил фитнес-блогер.

Столяров состоял в отношениях с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. В их союзе родилась дочь Милана. Блогер в интервью для YouTube-шоу «вМесте» признавался, что стал дружнее с экс-возлюбленной после расставания. По словам бизнесмена, он не надеялся сохранить с матерью ребенка хорошие отношения. Спортсмен не верил, что после разрыва люди могут спокойно продолжать общаться и работать вместе, но Шойгу доказала ему обратное.

В декабре 2025-го Алексей Столяров расписался со своей возлюбленной, чемпионкой по бальным танцам Верой Бондаревой, в присутствии дочери от Ксении Шойгу. Жена спортсмена держала четырехлетнюю Милану за руку, когда они втроем появились перед гостями.

Ранее стали известны детали нового романа Елены Степаненко.
 
Теперь вы знаете
Профессии-призраки. Кто рискует лишиться работы уже к 2030 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!