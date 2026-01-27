Размер шрифта
В Уфе автобус неудачно свернул и протаранил остановку

UTV: в Уфе автобус влетел в остановку
Telegram-канал »@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

В Уфе произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает UTV.

Инцидент произошел на остановке «Улица Правды». Как рассказали свидетели, водитель транспортного средства выехал на встречную полосу, где в этот момент ехала другая машина.

«Чтобы избежать столкновения, водитель общественного транспорта свернул в сторону остановки «Улица Правды», – сообщается в публикации.

В результате автобус протаранил павильон. Находились ли там люди, не уточняется, однако известно, что после аварии на место прибыли медики.

На кадрах, опубликованных каналом, заметно, что на остановке стоят люди, но они находятся не на той стороне, в которую врезался автобус.

До этого в Краснодарском крае водитель на иномарке въехал в остановку с людьми. Медики диагностировали серьезные травмы у одной из пострадавших, ее не спасли. Также повреждения получил ребенок, ему и остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее на Урале голый пассажир устроил погром в автобусе.
 
