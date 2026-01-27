Размер шрифта
Жители Ярославской области спасли лося

Подъем: в Ярославской области люди спасли лося

В Ярославской области жители поселка Октябрь спасли лося, провалившегося в полынью. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Жители сами достали его из водоема, а теперь кормят и согревают. На место едут сотрудники Минприроды, следует из материала.

В пресс-службе регионального Минприроды изданию сказали, что на месте находится егерь, «который с местными жителями и вытащил лося из полыньи», а сейчас там работают ветеринары и охотоинспектор.

«Состояние животного стабильное, но оставлять его в поселке нельзя, так как это непривычная для него среда, и постоянный контакт с людьми может вызвать хронический стресс, который, в том числе, ослабляет иммунитет и не дает самовосстанавливаться. После осмотра планируется вывоз лося в естественную среду, где сделают специальный настил и будут обеспечивать пищей, пока он не окрепнет», — сказали в ведомстве.

Как уточняется, жители уже заказали животному теплую палатку.

До этого в Петербурге спасли кота, который забрался в дымоход и длительное время не мог оттуда выбраться. Инцидент произошел на улице Чайковского. В конце декабря прошлого года животное привезли в квартиру на передержку, однако оно забралось в старинный камин, откуда самостоятельно выбраться не смогло.

Ранее в Петербурге спасли кота, почти неделю просидевшего внутри набережной.
 
