Следком раскрыл подробности трагедии в подмосковной Балашихе

СК: пострадавшие в пожаре в Балашихе жгли угли в помещении

Пострадавшие при пожаре в подмосковной Балашихе жгли угли в помещении. Всего в доме жили 11 человек, восемь из них — иностранцы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Очаг возгорания расположен на втором этаже, в месте, где пострадавшие жгли угли для обогрева», — говорится в сообщении.

Силовики изъяли с места происшествия предметы, имеющие значение для следствия. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Следствием устанавливаются лица, причастные к организации проживания пострадавших, заключили в ведомстве.

До этого СМИ сообщили, что в результате ЧП не удалось спасти граждан Кубы.

Возгорание произошло утром 27 января в микрорайоне Салтыковка. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров, на месте пожара работали 80 человек и 27 единиц техники. Специалисты МЧС спасли шесть человек.

