Азербайджан отправил на Украину партию гуманитарной помощи

Азербайджан отправил партию электрооборудования на Украину
Bulkin Sergey/Global Look Press

Азербайджан отправил на Украину партию электрооборудования в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.

По информации журналистов, гумпомощь обеспечило министерство энергетики Азербайджана по распоряжению президента республики Ильхама Алиева. Оборудование отправили из Сумгаитского технологического парка, отметило агентство.

21 января портал Minval сообщил, что Азербайджан направил на Украину партию гуманитарной помощи, в том числе энергетическое оборудование, на сумму $1 млн. Поддержка была организована в связи с проблемами с энергоснабжением украинского государства, следует из материала.

В сентябре прошло года Украина получила от Азербайджана партию гуманитарной помощи с электрокабелями и генераторами для поддержания энергетического сектора страны.

Ранее в Баку отреагировали на сообщения о тайных поставках Украине азербайджанских Су-22.
 
