Президент Молдавии обвинила Россию в попытках ослабить суверенитет Армении

Президент Молдавии Санду обвинила Россию в намерении ослабить суверенитет Армении
Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в намерении ослабить суверенитет Армении, как она сделала это якобы с Грузией. Об этом она заявила на пленарном заседании ПАСЕ, трансляцию ведет портал NewsMaker.

Она заявила, что с «сожалением наблюдает, как Россия «вернула Грузию в свою орбиту», давая понять, «что неправильный выбор на выборах будет стоить мира». Санду утверждает, что похожий сценарий якобы разворачивается вокруг Армении.

«Сейчас Армения становится объектом той же стратегии, направленной на ослабление суверенитета, влияние на демократические выборы и использование внутренних уязвимостей. Мы поддерживаем Армению и ее народ в их усилиях противостоять этому давлению и защитить свое демократическое будущее», – сказала президент Молдавии.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цель Армении – членство в Евросоюзе, а не выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он также объяснял, что заморозка членства в ОДКБ была необходима, чтобы получить доступ к международным оружейным рынкам.

Ранее Трамп анонсировал визит Вэнса в Армению и Азербайджан.
 
