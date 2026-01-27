Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Культура

Нагиев зарабатывает 90 млн рублей за свои курсы развития уверенности в Дубае

Mash: Нагиев с сыном Кириллом зарабатывают до 90 млн рублей в год на авторских курсах
Максим Блинов/РИА Новости

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев зарабатывает до 90 млн рублей в год за свои курсы развития уверенности в Дубае. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, актер ведет курсы вместе с сыном Кириллом и педагогом Александром Шульгиным в закрытом формате. Всего на потоке собираются от 6 до 25 человек, которые оплачивают курсы по разным тарифам: двухдневный — от 17 тысяч дирхамов (около 350 тысяч рублей), трехдневный — 25,6 тысяч дирхамов (530 тысяч рублей). Кроме того, утверждает Mash, желающим предлагают однодневное VIP-занятие тет-а-тет с артистом за 80 тысяч дирхамов (1,65 млн рублей). В него входят программа на один день и индивидуальная работа с шоуменом.

Один поток приносит Нагиеву до 31 млн рублей, подсчитали в Mash, всего набор проводится три раза в год.

Накануне Дмитрий Нагиев купил апартаменты с пляжем в Дубае за 300 млн рублей.

Ранее Кончаловский не согласился со словами Нагиева о военном кино.
 
Теперь вы знаете
Профессии-призраки. Кто рискует лишиться работы уже к 2030 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!