Нагиев зарабатывает 90 млн рублей за свои курсы развития уверенности в Дубае

Mash: Нагиев с сыном Кириллом зарабатывают до 90 млн рублей в год на авторских курсах

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев зарабатывает до 90 млн рублей в год за свои курсы развития уверенности в Дубае. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, актер ведет курсы вместе с сыном Кириллом и педагогом Александром Шульгиным в закрытом формате. Всего на потоке собираются от 6 до 25 человек, которые оплачивают курсы по разным тарифам: двухдневный — от 17 тысяч дирхамов (около 350 тысяч рублей), трехдневный — 25,6 тысяч дирхамов (530 тысяч рублей). Кроме того, утверждает Mash, желающим предлагают однодневное VIP-занятие тет-а-тет с артистом за 80 тысяч дирхамов (1,65 млн рублей). В него входят программа на один день и индивидуальная работа с шоуменом.

Один поток приносит Нагиеву до 31 млн рублей, подсчитали в Mash, всего набор проводится три раза в год.

Накануне Дмитрий Нагиев купил апартаменты с пляжем в Дубае за 300 млн рублей.

