Юрий Лоза назвал «правильным» создание в России чек-листа деструктивных идей в песнях

Юрий Лоза поддержал создание в России чек-листа деструктивных идей в песнях
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза поддержал создание в России чек-листа деструктивных идей в песнях. В разговоре с «Газетой.Ru» он назвал решение Общественной палаты Башкирии правильным.

По мнению исполнителя хита «Плот», нет ничего плохого, что в творчестве появляются ограничения. Лоза отметил, что они есть во многих развитых странах.

«Цензура есть во всех странах, которые мы раньше называли цивилизованными. Государство обязано защищать свои идеалы, нравственные ценности и моральные установки, иначе оно потеряет свою идентичность. Так что все правильно», — поделился Юрий Лоза.

Артист считает, что исполнители, транслирующие в своих песнях деструктивные идеи, должны отвечать за это по закону. Также Лоза не видит сложности в поиске авторов, выпускающих запрещенный контент.

«Легко и непринужденно [можно бороться] — было бы желание. При сегодняшнем уровне техники вычислить автора контента — что в носу ковырнуть, как говорят в народе. А потом применяй к нему все меры, предусмотренные законодательством», — заявил музыкант.

Чек-лист, позволяющий определять деструктивные идеи в песнях, составили в Общественной палате Башкирии. В него вошли пропаганда наркотиков, унижение достоинства социальных групп, культивирование безнравственности, отрицание традиционных ценностей и патриотических идеалов, распространение идей, которые признаны экстремистскими.

Ранее Юрий Лоза рассказал, что искусственный интеллект сводит музыку лучше российских звукорежиссеров.
 
