Эксперт: Путин сделал США предложение, поставив Европу в тупик

Политолог Войко: взносом в Совет мира Путин поставил Европу в трудное положение
Михаил Метцель/РИА Новости

Предложив США сделать взнос в «Совет мира» из замороженных российских активов, президент РФ Владимир Путин поставил Европу в неудобное положение, ведь Брюссель по-прежнему хочет конфисковать эти средства. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко.

По ее словам, замороженные в Европейском союзе российские резервы формально остаются собственностью Москвы.

«Если США дадут политическое согласие, то европейцы окажутся в крайне затруднительном положении. Если [президент США Дональд] Трамп действительно готов развивать свой Совет мира, то этот миллиард лишним не будет», — сказала эксперт.

Она выразила уверенность, что если Трамп одобрит предложение Путина, найдутся юридические лазейки, чтобы перечислить эти деньги в фонд Совета мира.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай. Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

21 января, в ходе совещания с членами Совета безопасности, российский лидер рассказал, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира». Также глава государства не исключил, что часть средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

Ранее в США спрогнозировали провал «Совета мира» по Газе.
 
