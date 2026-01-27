Комментатор «Матч ТВ» раскритиковал трансфер «Спартака»

Комментатор Генич не понимает, зачем «Спартак» купил Сауся из «Балтики»

Футбольный комментатор Константин Генич заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что не понимает, зачем московский «Спартак» приобрел футболиста калининградской «Балтики» Владислава Сауся.

«Я в шоке. Для чего Саусь «Спартаку»? Герман Ткаченко как-то нашёл сумасшедшее определение подобной работе клуба: чайка-менеджмент. То есть когда ты видишь что-то такое сверкнувшее», — сказал Генич.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Саусь провел 17 матчей, забив один мяч.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее главный тренер «Балтики» занялся формированием имиджа клуба.