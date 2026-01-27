Франция обязала заранее уведомлять о передвижении российских дипломатов в стране

МИД Франции проинформировал посольство России, что диппредставительство из-за правил ЕС теперь должно уведомлять ведомство о передвижениях российских дипломатов. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве.

«МИД Франции официально проинформировал посольство России в Париже о порядке применения французской стороной решения ЕС о введении с 25 января ограничений на передвижение сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что теперь диппредставительство должно уведомлять МИД Франции не позднее чем за 24 часа о приезде в страну дипломатов или проезде транзитом через другие страны ЕС.

Ограничения Европейского союза на передвижения российских дипломатов является дискриминационной мерой, так как такой порядок применяется лишь к представителям РФ, заявили в посольстве.

Это создаст дополнительные сложности в работе посольства, добавили там.

