Франция обязала заранее уведомлять о передвижении российских дипломатов в стране

МИД Франции обязал посольство РФ заранее уведомлять о передвижении дипломатов
МИД Франции проинформировал посольство России, что диппредставительство из-за правил ЕС теперь должно уведомлять ведомство о передвижениях российских дипломатов. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве.

«МИД Франции официально проинформировал посольство России в Париже о порядке применения французской стороной решения ЕС о введении с 25 января ограничений на передвижение сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что теперь диппредставительство должно уведомлять МИД Франции не позднее чем за 24 часа о приезде в страну дипломатов или проезде транзитом через другие страны ЕС.

Ограничения Европейского союза на передвижения российских дипломатов является дискриминационной мерой, так как такой порядок применяется лишь к представителям РФ, заявили в посольстве.

Это создаст дополнительные сложности в работе посольства, добавили там.

Ранее во Франции задержали капитана шедшего из России танкера.
 
