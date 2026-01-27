Кот сбежал от хозяев во время дорожного путешествия, чтобы вернуться домой

Кот сбежал из фургона на заправке в Испании и вернулся домой во Францию

Кот сбежал из фургона на заправке в Испании и вернулся домой во Францию месяцы спустя. Об этом сообщает UPI.

Прошлым летом Патрик и Эвелин Сир из французского Олонзака отправились в путешествие на своем фургоне вместе с котом Филу. Однако, по всей видимости, животное выпрыгнуло из открытого окна во время остановки на заправке в Масанет-де-ла-Сельва, Испания, — месте, расположенном недалеко от французской границы, примерно в 250 километрах от дома.

Отсутствие Фила было замечено парой только на следующее утро. Патрик рассказал, что дважды возвращался на заправку в последующие дни и недели, но никто в округе не видел никаких следов пропавшего кота.

С течением времени супруги начали терять надежду на возвращение питомца, но 9 января им позвонила жительница соседней деревни и сообщила, что Филу найден. Женщина рассказала, что подкармливала кота с декабря и заметила, что он кашляет и очень худой. Она отвела животное к местному ветеринару, где сканирование микрочипа подтвердило, что это Филу.

«Филу проделал весь этот путь, чтобы добраться до нас. Но как он это сделал, мы никогда этого не узнаем», — говорит француженка.

