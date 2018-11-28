Ковальчук не может набрать очки в НХЛ десять матчей подряд

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Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не набирает очки десятый матч подряд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В игре против «Ванкувер Кэнакс» (2:1) он выступал в четвертом звене и отметился одним броском за девять минут и пять секунд, которые находился на льду. Это вторая встреча для форварда в четвертом звене.

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Последние очки были набраны Ковальчуком в матче против «Анахайм Дакс» 7 ноября за гол и две передачи.

На данный момент показатель полезности форварда — »-13».

Ранее «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.