UFC не исключает реванш Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о возможном реванше россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

6 октября Нурмагомедов одержал победу над ирландцем болевым приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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«Я не знаю, будет ли немедленный реванш, нам сперва надо посмотреть, что Атлетическая комиссия Невады решит в декабре. Так что я об этом даже не думаю. Я думаю о возможности такого боя в будущем, но думать о немедленном реванше до решения комиссии нет никакого смысла», — цитирует Уайта ESPN.

Ранее сообщалось, что Уайт назвал победу Нурмагомедова над Макгрегором самым ярким событием года.