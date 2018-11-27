Знарок вернулся в сборную России по хоккею

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Федерация хоккея России (ФХР) объявила о скором назначении Олега Знарка на должность главного консультанта штаба сборной России по хоккею, сообщает ТАСС.

«Тренерский опыт Знарка, полученный во время работы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и на крупнейших международных турнирах, поможет молодым игрокам и тренерам в подготовке, адаптации в сборных, будет способствовать их выходу на новый уровень», — заявил глава штаба национальной команды, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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Знарку предстоит наблюдать за играми и тренировочным процессом всех сборных команд, а также консультирование специалистов, проведение тренировок во время сборов у молодежных команд и основного состава.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира 2014 года, а также обладателем золота Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Ранее вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выразил удивление отсутствием работы у «лучшего тренера России».