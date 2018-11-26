Карлсен и Каруана сыграли вничью в 12-й партии матча за шахматную корону
Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана сыграли вничью в 12-й партии матча за шахматную корону, сообщает «Советский спорт».
Счет в партиях равный — 6:6. Каждая из 12 партий в матче за корону закончилась ничейным результатом.
Для того, чтобы выявить победителя, шахматисты проведут тай-брейк 28 ноября.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию 12-й партии.
Ранее Карлсен и Каруана сыграли вничью в 11-й партии матча за шахматную корону.