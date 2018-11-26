Зарплаты игроков «Барселоны» стали самыми высокими в мире

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Игроки испанского футбольного клуба «Барселона» в среднем получают €11,8 млн в год, передает ТАСС.

Согласно сообщениям экспертов из Global Sports Salaries Survey, каталонский клуб стал безусловным лидером в рейтинге команд с самым высоким уровнем заработной платы. Второе место занимает мадридский «Реал», футболисты которого зарабатывают в среднем €9,14 млн в год. Третье и четвертое места поделили между собой клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игроки этих команд получают в среднем по €8,8 млн.

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По словам швейцарской аналитической компании Swiss Ramble, «Барселона» в общей сложности потратила €487 млн на выплаты игрокам в прошлом сезоне — таких высоких расходов на зарплаты нет ни у одной спортивной команды мира.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова включить своего игрока в сделку по покупке Неймара.