Зарплаты игроков «Барселоны» стали самыми высокими в мире
Игроки испанского футбольного клуба «Барселона» в среднем получают €11,8 млн в год, передает ТАСС.
Согласно сообщениям экспертов из Global Sports Salaries Survey, каталонский клуб стал безусловным лидером в рейтинге команд с самым высоким уровнем заработной платы. Второе место занимает мадридский «Реал», футболисты которого зарабатывают в среднем €9,14 млн в год. Третье и четвертое места поделили между собой клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игроки этих команд получают в среднем по €8,8 млн.
По словам швейцарской аналитической компании Swiss Ramble, «Барселона» в общей сложности потратила €487 млн на выплаты игрокам в прошлом сезоне — таких высоких расходов на зарплаты нет ни у одной спортивной команды мира.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова включить своего игрока в сделку по покупке Неймара.