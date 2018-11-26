Медведева назвала причины ухода от Тутберидзе

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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане рассказала о причинах ухода от тренера Этери Тутберидзе.

«Потому что выросла и… Как правильно выразиться… Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане. Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. Это огромный срок. У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт.

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Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. И я хочу поддерживать этот уровень, чтобы просто показать, что весь предыдущий труд был не зря», — цитирует Медведеву «РИА Новости».

Фигуристка персонально выразила благодарность тренерам, с которыми ей довелось работать.

«Это Дудаков Сергей Викторович, Этери Георгиевна, Даня Глейхенгауз, Сережа Розанов, Людмила Борисовна Шалашова. Очень много людей со мной работали, и всем им я безумно благодарна», — сказала Медведева.

Спортсменка добавила, что проделанная в группе Тутберидзе работа осталась.

«Но теперь я должна показать новую работу. Совместить две школы — русскую и канадскую. Нужно совокупить их, чтобы получилось нечто… Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится», — заключила россиянка.

В мае 2018 года Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Медведева стала четвертой на этапе во Франции и не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

После завершения соревнований спортсменка пожаловалась на большое количество негатива и ненависти в свой адрес.