В «Спартаке» поддержали Глушакова в связи с критикой болельщиков

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Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал критику болельщиков адрес одноклубника Дениса Глушакова, передает «Матч ТВ».

Игрок красно-белых отметил, что фанаты имеют право на разное мнение.

«Много разных болельщиков, кто-то доволен, кто-то нет. Результатами команды футболисты тоже недовольны, но мы же не специально берем и проигрываем. Бывают спады, нам нужно переломить ход событий и если вновь будем выигрывать, то болельщики будут нас поддерживать», — подчеркнул защитник.

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Также он рассказал о поддержке команды по отношению к хавбеку.

«Глушаков? Любому человеку будет тяжело, когда такое давление идет — со стороны болельщиков, прессы, личной жизни… Поэтому мы его поддерживаем, как можем, чтобы не отчаивался», — заключил Ещенко.

В середине сентября 2018 года Глушаков и Ещенко конфликтовали с бывшим наставником Массимо Каррерой, из-за чего были переведены в дублирующий состав. Временный исполняющий обязанности главного тренера Руаль Рианчо вернул футболистов на их позиции.

Ранее болельщики «Спартака» освистали полузащитника на матче красно-белых с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).