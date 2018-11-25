Роналду установил рекорд «Ювентуса»
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории клуба, которому удалось забить десять мячей в первых 16 матчах, сообщает «Советский спорт».
В матче 13-го тура чемпионата Италии против СПАЛа (2:0) португальский форвард стал автором победного гола.
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Роналду забил восемь мячей в Серии А, также он отметился двумя голами в матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Ранее защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи назвал Роналду лучшим игроком в мире.