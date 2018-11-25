«Зенит» лидирует после первого круга РПЛ впервые с 2014 года

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Петербургский «Зенит» выиграл первый круг чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

После 15 туров в активе сине-бело-голубых 34 очка. В последний раз «Зенит» лидировал после первого круга в сезоне-2014/15. Тогда клуб набрал 35 очков, а по итогам турнира стал чемпионом страны.

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Второе место занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На третьей строчке располагается московский ЦСКА (26 очков).

В зоне вылета находятся махачкалинский «Анжи» (14 очков) и красноярский «Енисей» (девять очков).

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России.