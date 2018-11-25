«Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России
Петербургский «Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Себастьян Дриусси и Александр Ерохин.
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На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0
Голы: 1:0 — Дриусси, 12; 2:0 — Ерохин, 63.
Удаления: нет — Гулиев, 81.