«Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/921/11716921/RIAN_5471019.HR-pic905-895x505-25905.jpg">

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Себастьян Дриусси и Александр Ерохин.

Реклама

На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0

Голы: 1:0 — Дриусси, 12; 2:0 — Ерохин, 63.

Удаления: нет — Гулиев, 81.