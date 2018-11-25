Эксперт оценил работу арбитра в матче между «Спартаком» и «Крыльями Советов»

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Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал работу судейской бригады во главе с Владимиром Москалевым в матче 15-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

При счете 1:0 в пользу самарцев мяч попал в руку находившемуся в штрафной площади нападающему красно-белых Зе Луишу, однако главный судья Владимир Москалев не назначил 11-метровый удар.

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«Очевидный пенальти за игру рукой в штрафной площади, который не был назначен, и, возможно, нарушение было без желтой карточки, но оно там было. Игрок выставлял руку вперед, увеличивая тем самым зону обороны собственных ворот, и любой бы начинающий арбитр назначил бы пенальти, учитывая, что позиция судьи в тот момент была превосходной.

Потом «Спартак» забивает два гола, и можно предполагать, как бы пошла игра в случае назначенного пенальти. Это явная ошибка со стороны арбитра и вмешательство в ход игры», — цитирует Хусаинова ТАСС.

По мнению эксперта, Москалев также не назначил 11-метровый в ворота красно-белых в конце матча.

«Был еще один эпизод во втором тайме, когда Шейдаев врывался в штрафную «Спартака», а Комбаров сносил его бедром. И в этом эпизоде судья, находясь в хорошей позиции, абсолютно не отреагировал.

Более того, Комбаров, мудрый игрок, показывал, что якобы против него было нападение, получил какую-то травму, хотя он полностью виновник того нарушения», — сказал Хусаинов.

Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» подадут протест в Российский футбольный союз (РФС) на судейство в матче со «Спартаком».