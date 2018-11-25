Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов»
Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов» на матч 15-го тура Российской премьер-лиги, сообщает «Советский спорт».
Это первая встреча красно-белых под руководством нового главного тренера Олега Кононова.
Игра состоится 25 ноября в 14.00 по московскому времени.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Луис Адриано, Зе Луиш.
Запасные: Максименко, Селихов, Рассказов, Боккетти, Мельгарехо, Зобнин, Тимофеев, Самедов, Ананидзе, Ташаев, Игнатов, Попов.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Антон, Башкиров, Канунников, Яковлев, Шейдаев, Корниленко.
Запасные: Конюхов, Молло, Ткачук, Тихонов, Мияйлович, Денисов, Надсон, Бурлак, Ланин, Соболев, Чочиев.
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