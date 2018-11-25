Орсер: я никогда не потеряю веру в Медведеву
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступление подопечной на этапе серии Гран-при во Франции, передает «360».
Наставник признался, что на данный момент испытывает разочарование из-за проката девушки.
«Сейчас я очень разочарован. Но обещаю, что никогда не потеряю веру в нее. Еще наступит время, когда она снова будет сиять», — заявил канадский специалист.
Напомним, что фигуристка по итогам двух программ получила 192,81 балла и заняла четвертое место на этапе в Гренобле.
Таким образом, Медведева не смогла выйти в финал, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В соревнованиях одиночниц Россию представят Елизавета Тухтамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова.
Ранее российский фигурист Никита Кацалапов, который выступает в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, подвел итоги проката пары на этапе Гран-при во Франции.