Орсер: я никогда не потеряю веру в Медведеву

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Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступление подопечной на этапе серии Гран-при во Франции, передает «360».

Наставник признался, что на данный момент испытывает разочарование из-за проката девушки.

«Сейчас я очень разочарован. Но обещаю, что никогда не потеряю веру в нее. Еще наступит время, когда она снова будет сиять», — заявил канадский специалист.

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Напомним, что фигуристка по итогам двух программ получила 192,81 балла и заняла четвертое место на этапе в Гренобле.

Таким образом, Медведева не смогла выйти в финал, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В соревнованиях одиночниц Россию представят Елизавета Тухтамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова.

Ранее российский фигурист Никита Кацалапов, который выступает в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, подвел итоги проката пары на этапе Гран-при во Франции.