Капитаном «Спартака» интересуются «Крылья советов»

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31-летний хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков является объектом пристального интереса со стороны самарских «Крыльев советов», сообщает «Спорт-экспресс».

Имеется информация, что капитан красно-белых, являющийся сейчас главным объектом критики со стороны болельщиков,также не впечатлил руководство своей игрой после возвращения из дубля. При этом контракт хавбека рассчитан еще полтора сезона, а его зарплата составляет €2,5 млн в год.

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Вариант с переходом Глушакова в «Крылья Советов» на правах аренды рассматривается как вполне реальный. Однако, учитывая тот факт, что полузащитник не так давно расстался со своим агентом Павлом Андреевым, который также помогает в трансферных вопросах «Крыльям», сделка может быть осложнена.

В нынешнем сезоне Глушаков провел 11 матчей за «Спартак» и не отметился в них результативными действиями.

Ранее сообщалось, что на недавней встрече с руководством «Спартака», болельщики клуба выдвинули требование о продаже Глушакова из команды.