Назван простой способ повысить качество сна в новом году

На фоне новогодних обещаний «начать правильно питаться» и «заняться спортом» американские исследователи напомнили: здоровые привычки важны не только для фигуры, но и для качества сна. Как показал новый опрос Американской академии медицины сна, рацион и физическая активность напрямую связаны с тем, насколько хорошо человек спит. Об этом сообщает портал HealthDay.

В исследовании Sleep Prioritization Survey 2025, в котором приняли участие 2007 взрослых жителей США, 59% респондентов сообщили, что сбалансированное питание помогает им лучше засыпать и высыпаться. Физическая активность оказалась не менее значимым фактором: 42% отметили улучшение сна после утренних тренировок, а 46% — после вечерних.

«Сон — один из трех ключевых столпов здорового образа жизни наряду с правильным питанием и регулярной физической активностью», — отметила представитель Американской академии медицины сна, доктор Кин Юэн. По ее словам, новогодние цели часто концентрируются на снижении веса или походах в спортзал, но «эти изменения поддерживают не только физическое здоровье — они также улучшают сон».

Авторы отчета подчеркивают, что полезные привычки работают комплексно: улучшения в одной сфере жизни усиливают эффект в других. Особенно отчетливо эта связь проявилась у молодых взрослых в возрасте от 25 до 34 лет — именно они чаще других отмечали, что питание и спорт напрямую влияют на качество ночного отдыха.

Речь идет не только о субъективном ощущении бодрости по утрам. Полноценный сон выполняет защитную функцию для организма.

«Достаточное количество сна существенно снижает риск хронических заболеваний — ожирения, сердечно-сосудистых болезней, а также депрессии и тревожных расстройств», — подчеркнула Кин Юэн. По ее словам, приоритет сна даёт человеку «энергию и ясность мышления, необходимые, чтобы уверенно начать новый год».

Чтобы помочь людям улучшить сон, специалисты рекомендуют соблюдать базовые правила гигиены сна. Среди них — ложиться спать в одно и то же время и планировать не менее семи часов сна, выбирать посильную и приятную физическую активность, придерживаться рациона с достаточным количеством овощей, фруктов и нежирных источников белка, а также отключаться от смартфонов и компьютеров за 30–60 минут до сна.

