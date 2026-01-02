Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Экс-советник Харрис публично призвал Зеленского продолжать войну

NYT: экс-советник Харрис призвал Зеленского не соглашаться на мирный план Трампа
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не должен соглашаться с мирным планом американского лидера Дональда Трампа, а требовать больше гарантий безопасности для своей страны. Об этом заявил экс-советник бывшего вице-президента США Камалы Харрис Филипп Гордон в своей статье в газете The New York Times (NYT).

По словам Гордона, мирный план, который подготовила администрация Трампа, не соответствует интересам Киева. Он отметил, что нынешний президент США и его команда не стремятся к расширению НАТО и размещению на территории Украины западных войск.

«Зеленскому такой курс не выгоден», — подчеркнул автор статьи.

Гордон обратил внимание на один из пунктов мирного плана Трампа, который допускает вмешательство США в украинской конфликт только в случае, если повторное возобновление боевых действий будет «значительным и продолжительным». По мнению экс-советника Харрис, если же Вашингтон не посчитает конфликт Москвы и Киева таковым, то Пентагон не будет поддерживать ВСУ. Гордон отметил, что этот пункт вызывает у него тревогу.

До этого Зеленский заявил, что в ходе переговоров с Трампом во Флориде 28 декабря были согласованы 90% пунктов мирного плана. Украинский лидер подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева были и вовсе согласованы на все 100%. Однако сторонам не удалось договориться по таким ключевым пунктам договора, как территориальные уступки и будущее Донбасса. Также не удалось прийти к пониманию, кто будет контролировать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Ранее в МИД РФ сообщили о неприемлемых дополнениях Зеленского в мирном плане по Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27548659_rnd_4",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+