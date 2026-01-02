Экс-советник Харрис публично призвал Зеленского продолжать войну

Президент Украины Владимир Зеленский не должен соглашаться с мирным планом американского лидера Дональда Трампа, а требовать больше гарантий безопасности для своей страны. Об этом заявил экс-советник бывшего вице-президента США Камалы Харрис Филипп Гордон в своей статье в газете The New York Times (NYT).

По словам Гордона, мирный план, который подготовила администрация Трампа, не соответствует интересам Киева. Он отметил, что нынешний президент США и его команда не стремятся к расширению НАТО и размещению на территории Украины западных войск.

«Зеленскому такой курс не выгоден», — подчеркнул автор статьи.

Гордон обратил внимание на один из пунктов мирного плана Трампа, который допускает вмешательство США в украинской конфликт только в случае, если повторное возобновление боевых действий будет «значительным и продолжительным». По мнению экс-советника Харрис, если же Вашингтон не посчитает конфликт Москвы и Киева таковым, то Пентагон не будет поддерживать ВСУ. Гордон отметил, что этот пункт вызывает у него тревогу.

До этого Зеленский заявил, что в ходе переговоров с Трампом во Флориде 28 декабря были согласованы 90% пунктов мирного плана. Украинский лидер подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева были и вовсе согласованы на все 100%. Однако сторонам не удалось договориться по таким ключевым пунктам договора, как территориальные уступки и будущее Донбасса. Также не удалось прийти к пониманию, кто будет контролировать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Ранее в МИД РФ сообщили о неприемлемых дополнениях Зеленского в мирном плане по Украине.