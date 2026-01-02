Размер шрифта
В Германии предложили высылать из страны сирийских и украинских беженцев

В ФРГ призвали депортировать беженцев из Сирии и годных к службе украинцев
Фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге призывает власти Германии выслать из страны беженцев из Сирии и Афганистана, а также депортировать на Украину мужчин, годных к военной службе. Об этом сообщает газета Münchner Merkur.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что сирийские беженцы должны вернуться домой, поскольку война в их стране окончена, иначе им грозит депортация.

В ХСС рассчитывают на проведении депортационной кампании в 2026 году. В партии заявили, что социальные выплаты для лиц, обязанных покинуть Германию, должны быть уменьшены до конституционного минимума.

В этой связи в ХСС предлагают создать по всей ФРГ центры выезда для беженцев, а также открыть отдельный терминал для депортаций в аэропорту Мюнхена. В качестве первого шага предлагается начать с последовательной депортации беженцев, совершивших преступления.

ХСС также требует более жесткой позиции в отношении беженцев с Украинцы. Речь идет, в частности, о том, чтобы пригодные к военной службе украинские мужчины вносили свой вклад в оборону родины.

Ранее стало известно, уроженцы каких стран чаще других получали паспорта России в 2025 году.

