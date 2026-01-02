Россиянам назвали четыре признака скорого отказа тормозов автомобиля

О том, что тормозная система автомобиля скоро выйдет из строя, могут свидетельствовать важные детали. О них «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«О неисправности может говорить проваливающаяся педаль тормоза или ее жесткий ход. В первом случае, вероятнее всего, произошло завоздушивание тормозной системы, во втором – заклинило суппорта, или сломался главный тормозной цилиндр. Все это может закончится ДТП», – сказал Тимашов.

Понять, что с тормозами что-то не так можно потрогав после поездки колесные диски – если хотя бы один из них горячий, это говорит о заклинивании направляющих суппорта, предупредил эксперт.

По его словам, простой внешний осмотр также может помочь определить признаки скорого выхода из строя тормозов. Если имеются подтеки жидкости на суппорте, шлангах или под автомобилем, это повод отправиться в автосервис.

Чтобы продлить срок службы тормозной системы необходимо плавно замедляться, это кратно увеличивает срок службы колодок и дисков.

Техобслуживанию тормозов включает в себя чистку направляющих колодок от продуктов износа и смазку направляющих суппорта. Проводить замену жидкости необходимо в соответствии с регламентом. Она гигроскопична, если долго ее не менять, то эффективность тормозов снижается. Также это негативно влияет на манжеты и трубки, пояснил Тимашов.

