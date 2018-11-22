Первый тренер Сироткина обвинил родителей в уходе гонщика из «Формулы-1»

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Первый тренер гонщика «Уильямс» Сергея Сироткина Николай Ветров поделился мнением о том, что пилот покинет команду после завершения сезона «Формулы-1».

«Последние полтора-два года родители вмешивались в профессиональную деятельность пилота. Это их большая ошибка. Они видят большой кошелек и то, что можно оттуда снять, уже выжали. Дальше за Сироткина платить никто не хочет, потому что неправильно действовал менеджер и неверно выбрал команду. Команда должна давать возможность рост как минимум. Насчет «Уильямс» сразу было понятно — там беда. В команде не все хорошо, ушел главный инженер. Нельзя было туда уходить», — цитирует Ветрова Sport24.

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По мнению специалиста, причиной неудачного выступления российских пилотов в «Формуле-1» является плохой менеджмент.

«Нужен правильный подход, долгосрочная стратегия, постепенная подготовка. Но главное — этим должны заниматься профессионалы, а не родители. Во всех профессиональных классах об этом знают. Родители думают, что делают лучше, но только губят ребенка. Сироткина погубили родители», — отметил тренере.

Ветров считает, что пилот «Уильямса» был готов к потере места боевого пилота.

«Команда была в упадке, внутри было известно еще в начале года, что машина не поедет. Просто в этом году именем Сергея закрыли какие-то дыры. Дальнейшие планы? Пока об этом помолчу», — заявил эксперт.

22 ноября команда «Уильямс» подписала контракт боевого пилота с польским гонщиком Робертом Кубицей. Позднее Сироткин заявил, что пропустит следующий сезон «Формулы-1».

Ранее руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг оценил выступление Сироткина.