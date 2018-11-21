Чиновник Пак впервые вышел на работу после инцидента с Кокориным

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Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак вышел с больничного на работу после инцидента с нападением форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает RNS.

Чиновник восстановился и приступил к выполнению своих обязанностей.

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«Пак вышел с больничного. Он находится на рабочем месте», — заявили в Минпромторге.

Напомним, что нападающему сине-бело-голубых и хавбеку «горожан» выдвинуты обвинения в избиении главы департамента Минпромторга, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

На данный момент футболисты находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о взаимоотношениях Мамаева и его сокамерника.