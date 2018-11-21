Член комитета по этике ФИФА задержан по подозрению в коррупции

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Вице-председатель комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Сундра Раджу был задержан по подозрению в коррупции, сообщает «Советский спорт».

По информации АР, Раджу был арестован Антикоррупционным комитетом Малайзии после возвращения их Цюриха. Однако суд вскоре освободил, так как Раджу обладает дипломатической неприкосновенностью.

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Раджу был назначен вице-председателем комитета по этике в прошлом году.

Ранее ФИФА начала расследование в отношении «Манчестер Сити».