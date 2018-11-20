Президент ФИДЕ высказался о матче за мировую шахматную корону

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Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович поделился мнением о матче за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, передает «Российская газета».

Матч проходит в Лондоне. После восьми партий счет равный — 4:4, все партии были сыграны вничью. В следующий раз Карлсен и Каруана встретятся 21 ноября.

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«От самого матча впечатления самые хорошие, потому что играют два лучших гроссмейстера. Можно долго спорить, кто хуже использовал свои шансы в конкретных партиях, но очевидно, что соревнуются два лучших игрока. Они показывают высокий уровень подготовки не только шахматной, но и психологической. Думаю, нас еще ждут очень интересные партии», — заявил он.

Ранее Карлсен и Каруана сыграли вничью в восьмой партии матча.