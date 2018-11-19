«Енисей» пошутил по поводу скандала с задержанием Аленичева

«Енисей» в шутливой форме отреагировал на активно обсуждаемый в интернете скандал с участием главного тренера команды Дмитрия Аленичева, передает «Советский спорт».

В англоязычном твиттере красноярского клуба появилась запись, в которой присутствует отсылка к популярному американскому телесериалу «Лучше звоните Солу», где известный адвокат помогает своим клиентам выбраться из самых сложных ситуаций.

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«Лучше звоните Солу!» — гласит сообщение краснояского коллектива.

19 ноября в СМИ появилась информация о том, что Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. Сам тренер категорически отрицает факт случившегося.

Ранее сообщалось, что Аленичев отреагировал на информацию о своем задержании.