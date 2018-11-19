«Енисей» пошутил по поводу скандала с задержанием Аленичева
«Енисей» в шутливой форме отреагировал на активно обсуждаемый в интернете скандал с участием главного тренера команды Дмитрия Аленичева, передает «Советский спорт».
В англоязычном твиттере красноярского клуба появилась запись, в которой присутствует отсылка к популярному американскому телесериалу «Лучше звоните Солу», где известный адвокат помогает своим клиентам выбраться из самых сложных ситуаций.
«Лучше звоните Солу!» — гласит сообщение краснояского коллектива.
19 ноября в СМИ появилась информация о том, что Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. Сам тренер категорически отрицает факт случившегося.
Ранее сообщалось, что Аленичев отреагировал на информацию о своем задержании.
Better call Saul! https://t.co/PeuNunGCh2— FC Enisey English (@FCEniseyEN) 19 ноября 2018 г.