Радулов признан первой звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов попал в тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Как информирует пресс-служба лиги, 32-летний Радулов, набравший три результативных очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2), был признан первой звездой дня НХЛ. Вторым стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо, а замкнул тройку голкипер «Чикаго Блэкхокс» Кори Кроуфорд.

Ранее сообщалось, что сотая шайба Радулова в НХЛ помогла «Далласу» обыграть «Айлендерс».