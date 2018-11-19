СМИ: Аленичева задержали за вождение в пьяном виде

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев был задержан в Красноярске за вождение в нетрезвом виде, сообщает региональный интернет-портал Newslab.Ru.

По информации издания, 17 ноября наставник «Енисея» выпивал в баре, где вступил в перепалку с одним из посетителей. Впоследствии Аленичев удалился из заведения, а участник конфликта позвонил в полицию и сообщил о пьяном водителе. Сотрудники красноярской ДПС остановили клубный автомобиль «Енисея», за рулем которого находился Аленичев.

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Отмечается, что сотрудники ДПС предложили экс-тренеру московского «Спартака» пройти освидетельствование на алкогольное опьянение, однако Аленичев в грубой форме отказался и начал угрожать полицейским, после чего был задержан.

В местном ГИБДД подтвердили факт задержания 46-летнего Аленичева, но от дальнейших комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что суд назначил дату рассмотрения дела пойманного пьяным за рулем хавбека «Крыльев Советов».