Дзюба высказался о вызове Ари в сборную России

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о вызове форварда «Краснодара» Ари в национальную команду, сообщает «Советский спорт».

«У нас хорошие отношения, мы вместе играли в «Спартаке». Обменялись парой шуточек с ним. Давно друг друга знаем, неплохо общались. Рад видеть его. Это футбол, конкуренция. Чем больше игроков хорошего качества, тем лучше», — цитирует футболиста пресс-служба национальной команды.

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20 ноября в Стокгольме сборная России проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций против команды Швеции.

Ранее Дзюба поделился ожиданиями от матча со сборной Швеции в Лиге наций.