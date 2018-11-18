Сборная России по керлингу одержала первую победу на чемпионате Европы
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Мужская сборная России одержала победу над Шотландией в третьем матче чемпионата Европы по керлингу в Таллине, сообщает ТАСС.
Национальная команда одолела соперников со счетом 8:7.
Эта победа является для россиян первой в соревновании. До этого они уступали немцам и полякам.
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Сборной предстоит встреча со Швецией 19 ноября.
Чемпионат Европы завершится 24 ноября.
Ранее женская сборная России по керлингу обыграла команду Италии во втором матче чемпионата Европы.