Сборная России по керлингу одержала первую победу на чемпионате Европы

Мужская сборная России одержала победу над Шотландией в третьем матче чемпионата Европы по керлингу в Таллине, сообщает ТАСС.

Национальная команда одолела соперников со счетом 8:7.

Эта победа является для россиян первой в соревновании. До этого они уступали немцам и полякам.

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Сборной предстоит встреча со Швецией 19 ноября.

Чемпионат Европы завершится 24 ноября.

Ранее женская сборная России по керлингу обыграла команду Италии во втором матче чемпионата Европы.