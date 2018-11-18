Немецкая гонщица сломала позвоночник в результате аварии на Гран-при Формулы-3

Немецкой гонщице Софии Флерш диагностировали перелом позвоночника в результате аварии, произошедшей на этапе Гран-при Формулы-3 в Макао, сообщает «Советский спорт».

Как передает в твиттере команда Van Amersfoort Racing, 18 ноября 17-летнюю пилотессу ждет дальнейшее обследование.

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Во время гонки Флерш врезалась в машину Шо Цубоя и вылетела с трассы. Помимо гонщиков, в результате аварии пострадали один маршал гонки и два фотографа.

Ранее сообщалось, что все пострадавшие в аварии на Гран-при Формулы-3 находятся в сознании.