Чемпион мира по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии в Дагестане

Чемпион мира по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии возле одного из дагестанских кафе, сообщает «Интерфакс».

«В Махачкале минувшей ночью сотрудник Росгвардии, находясь во внеслужебное время у входа в одно из городских кафе, решил пресечь групповой конфликт находящихся там людей.

Реклама

В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение», — заявили в пресс-службе Росгвардии по республике.

Как сообщает источник агентства, в ходе перестрелки ранение получил один из посетителей кафе. В данный момент он находится в реанимации, его сейчас допрашивают следователи.

Отмечается, что личность стрелявшего установлена. Им является чемпион мира по рукопашному бою. Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого.

Ранее сообщалось, что дагестанский футболист зарезал пожилого таксиста и угнал его автомобиль.