Жулин назвал прокат Загитовой практически идеальным

Чемпион мира по фигурному катанию 1993 года, известный тренер Александр Жулин высказался о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой на этапе Гран-при в Москве, передает «Спорт-Экспресс».

Загитова заняла первое место и обновила мировой рекорд.

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«Замечательное и блестящее катание от Алины мы сегодня увидели. Все было прекрасно. Но сезон только начинается. Уверен, что у нее все будет хорошо. Практически идеальный прокат с одной ошибкой на флипе.

Просто она должна делать свою работу очень хорошо, как она может, когда человек находится в шикарной форме. Сильно программа не будет меняться, потому что все элементы уже расставлены. Просто это может увеличиться и в компонентах, и в хореографии, и в качестве исполнения. Соответственно она может оценку получить еще баллов на десять больше. Это точно», — поделился специалист.

Ранее тренеры Степановой и Букина прокомментировали выступление фигуристов.