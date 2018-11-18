Тренер сборной Турции объяснил поражение от Швеции

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал результат матча против Швеции в матче Лиги наций, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу шведской команды. Луческу считает, что одна из причин поражения заключается в том, что у Турции молодая команда.

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«Нам не везло, в первом тайме мы создали три великолепных момента. Во втором тайме было видно, что наши игроки не могут сдержать соперников, потому что они не играют в своих клубах. Если бы они получали больше практики, такой проблемы бы не возникло. У нас в составе трем футболистам всего 21 год. Нелегко создать команду из молодых игроков.

Нам противостояла команда 30-летних футболистов. Мы извлечем урок из этого матча. Многое решили возрастные игроки, вышедшие на замену. Я уже говорил об этом. Для создания сильной команды нужна конкуренция, но некоторые наши футболисты даже не играют за свои клубы. Тем не менее, я всё еще верю, что мы сможем добиться успеха. Для этого моим игрокам нужно дать время», — приводит слова Луческу Fanatik.

Ранее сообщалось, что три игрока сборной России не сыграют со Швецией.