Форвард Дзюба присоединится к сборной России

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба присоединится к сборной России для подготовки к матчу Лиги наций против Швеции, сообщает «Советский спорт».

Форвард прибудет в расположение сборной 18 ноября. Стоит отметить, что участия в товарищеской встрече против Германии (0:3) Дзюба не принимал из-за проблем с коленом.

Реклама

Футболист прошел восстанавливающий курс и 18 ноября прилетит в Лейпциг.

Матч Лиги наций Швеция — Россия состоится 20 ноября в Стокгольме.

Ранее защитник сборной России поделился планами команды на матч со Швецией.