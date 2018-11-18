Форвард Дзюба присоединится к сборной России
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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба присоединится к сборной России для подготовки к матчу Лиги наций против Швеции, сообщает «Советский спорт».
Форвард прибудет в расположение сборной 18 ноября. Стоит отметить, что участия в товарищеской встрече против Германии (0:3) Дзюба не принимал из-за проблем с коленом.
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Футболист прошел восстанавливающий курс и 18 ноября прилетит в Лейпциг.
Матч Лиги наций Швеция — Россия состоится 20 ноября в Стокгольме.
Ранее защитник сборной России поделился планами команды на матч со Швецией.