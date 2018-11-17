Мейвезер считает себя главным в переговорах с Нурмагомедовым

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер отрицательно высказался об условиях, которые поставил перед ним чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, передает «Советский спорт».

Американец считает, что это он должен был решать, по каким правилам пройдет поединок: боксерским или смешанных единоборств (ММА).

Реклама

«Это они пришли ко мне говорить о бое. Хабиб бросил вызов мне, а не наоборот. Они сказали, что бой должен состоятся в октагоне. Я же ответил: «Покажите девятизначный гонорар Хабиба за поединок в октагоне. Если он не смог заработать таких денег — он не решает, где нам драться. Я главный, поэтому, если хотите боя, нужно играть по моим правилам»», — приводит слова Мейвезера MMA Fighting.

17 октября боксер согласился биться с дагестанцем, но только на ринге. Однако глава UFC Дана Уайт подчеркнул, что Нурмагомедов будет участвовать только в бое в рамках организации. До этого сам россиянин предлагал провести и боксерский, и ММА поединок.

Ранее Мейвезер сообщил, что бой против японца Тенсина Насукавы все-таки состоится.