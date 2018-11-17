СМИ: Паредес несчастен в России и хочет перейти из «Зенита» в «Милан»

Полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес изъявил желание перейти в «Милан», передает «Советский спорт».

По информации Pianeta Milan, аргентинский футболист не ощущает себя счастливым в России, поэтому хочет вернуться в Италию. СМИ утверждают, что зарубежная команда готова принять хавбека.

Реклама

Также источник рассказал о том, что Паредес уже поделился с друзьями желанием перейти в «Милан».

Однако трансфер игрока сине-бело-голубых является сложным процессом, так как петербургский клуб просит за него €30 млн. Руководство «Милана» не устраивает такая цена, ведь Паредес сам хочет вернуться в итальянский футбол.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергея Семак рассказал, что защитник Игорь Смольников не примет участие в товарищеском матче против немецкого «Шальке».